La gala más reciente de Yo Soy dejó momentos de tensión cuando el jurado anunció quiénes continuarían en competencia y quiénes pasarían a la temida noche de eliminación.

Tras las presentaciones, se confirmó que los imitadores de Liam Gallagher, Gustavo Cerati y Américo lograron avanzar a la siguiente ronda. En el caso de Cerati, el jurado celebró su progreso y anunció que se enfrentará al desafío del “espejo”. “Tiene algunos días para prepararse y dar una vez más su mejor presentación”, señalaron.

Sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte. El jurado confirmó que los imitadores de Paloma San Basilio, Frank Sinatra, Marciano Cantero y Bahiano quedaron sentenciados y deberán presentarse en la noche de eliminación.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando se anunció que Frank Sinatra ingresaba por primera vez a esta instancia. “No ha estado nunca en una noche de eliminación”, se comentó durante la revelación.

Finalmente, la decisión entre Américo y Marciano Cantero definió el último cupo. Tras el anuncio, se confirmó: “Américo clasifica y Marciano Cantero se va a la noche de eliminación”.

