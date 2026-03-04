El jurado anunció a los participantes que deberán volver al escenario para defender su lugar en la competencia.

El anuncio dejó clara la dinámica del enfrentamiento: “Si es Frank Sinatra, no es Bahiano. Si es Rubén Blades, no es Amistades Peligrosas. Si es Paloma San Basilio, no es Eddie Vedder. Si es Liam Gallagher, no es Cerati”, marcando así quiénes se enfrentarán directamente.

La sentencia deja en evidencia lo exigente que se ha vuelto esta temporada, donde no solo importa la voz, sino también la interpretación, la presencia escénica y la fidelidad al artista original. Ahora los participantes deberán prepararse para una nueva presentación donde todo puede cambiar. Cada nota, cada gesto y cada detalle serán clave para convencer al jurado y evitar quedar fuera.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!