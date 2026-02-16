La gala arrancó con emoción y despedidas difíciles. El jurado agradeció la participación de El Gran Combo de Puerto Rico, pero no los invitó a seguir en competencia.

Luego, el jurado siguió con la eliminación de Don Chezina, quien dejó el escenario entre aplausos tras hacer bailar al público. Se confirmó que tampoco seguiría el participante que interpretaba a Beéle, agradeciendo su entrega y conexión con la audiencia.

Más adelante, el jurado anunció que no avanzarían el imitador de John Lennon ni la representante de Carla Morrison. La tensión crecía en el escenario.

Finalmente, tampoco siguió en competencia Alex Turner, tras dar lo mejor de sí en el escenario. Al final, todo quedó entre Liam Gallagher y Frank Sinatra. Lo impactante fue que solo uno debía clasificar. Sin embargo, tras la deliberación y ante el nivel mostrado, el jurado tomó una decisión inesperada: ¡clasificaron ambos!

El escenario estalló en aplausos. Una doble clasificación que nadie veía venir y que marca un momento histórico en la competencia.

