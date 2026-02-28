La noche de sentencia puso en aprietos al jurado. Uno a uno, los nombres fueron anunciados. “Comenzamos de frente con el primer sentenciado de la noche”, se escuchó antes de revelar que Catriel y Paco iría a eliminación. Luego llegaron los respiros: Rubén Blades se salvó, al igual que Ivy Queen. La tensión continuó cuando se confirmó que Marciano Cantero era el segundo participante en ir a sentencia.

Pero el momento más tenso llegó con Bahiano y Liam Gallagher. Ambos recibieron elogios por presentaciones “bastante limpias y exactas”, lo que hizo aún más difícil la decisión final. Incluso se escuchó desde el set: “Creo que esta decisión va a ser difícil para Ricardo”.

Tras la expectativa y el pedido del público de “¡Salven a los dos!”, finalmente se anunció el veredicto: Bahiano “pasa a la siguiente ronda, se salva de la noche de eliminación”. Así, Liam Gallagher quedó como el último sentenciado de la noche.

