La noche de conciertos presentó al imitador de Miguel Bosé, quien apostó por una interpretación cuidada y fiel al referente original. Desde lo vocal, el jurado reconoció un parecido notable: incluso se comentó que, en un contexto radial, podría confundirse fácilmente con el artista real.

Sin embargo, la exigencia de la etapa de conciertos va más allá del timbre. Las observaciones coincidieron en un punto clave: faltó entrega escénica. Se señaló que le costó soltarse y disfrutar el escenario, algo fundamental en un intérprete como Bosé, cuya presencia siempre ha sido magnética y provocadora.

El jurado percibió rigidez corporal y una ejecución mecánica de gestos, como si cada movimiento estuviera memorizado pero no interiorizado.

También se le pidió mayor integración de matices y libertad interpretativa, especialmente en el manejo de la dualidad expresiva característica del artista. Vocalmente, aunque el timbre ayudó, se solicitó más oscuridad y peso en la voz para lograr mayor profundidad.

El balance fue claro: tiene la herramienta vocal y la técnica, pero necesita creérsela, soltar el miedo y dejar de ejecutar para empezar a sentir.

