La tensión se apoderó del escenario durante el anuncio de salvaciones y sentencias. La noche dejó claras diferencias y empezó a perfilar a los favoritos de la temporada.

El primero en escuchar el esperado “sí es” fue el imitador de Gustavo Cerati, quien tras una sólida presentación aseguró su permanencia directa en competencia. Un reconocimiento al gran cierre que ofreció y al nivel que viene mostrando.

A él se sumó la imitadora de Ivy Queen, destacada por su actitud, graves firmes y dominio escénico. Ambos se convirtieron en los primeros salvados de la jornada.

Más adelante, también fueron confirmados como “sí es” la imitadora de Isabel Pantoja, el imitador de Michael Bublé y el representante de Willy Chirino, quienes lograron mantenerse fuera de la temida noche de eliminación.

Pero no todo fueron celebraciones. El primero en ser sentenciado fue el imitador de Miguel Bosé, quien deberá defender su permanencia en la siguiente gala. Luego, el dúo Amistades Peligrosas se convirtió en el segundo sentenciado de la noche, sumando dramatismo a la competencia. Finalmente, Laura Pausini también fue sentenciada.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!