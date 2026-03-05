La competencia continúa subiendo de nivel y la más reciente gala dejó un momento de tensión con una nueva eliminación.

Tras escuchar las presentaciones y evaluar cada detalle, el jurado anunció que los imitadores de Michael Bublé y del dúo Amistades Peligrosas quedaron fuera de la competencia, marcando el final de su camino en el escenario. La decisión llegó luego de una noche llena de emociones, donde varios participantes demostraron su evolución y lograron asegurar su lugar en la siguiente etapa.

Quienes sí lograron salvarse fueron los imitadores de Marciano Cantero, Gustavo Cerati, Eddie Santiago, Ivy Queen, Bahiano y David Bisbal, quienes continuarán luchando por avanzar en la competencia.

