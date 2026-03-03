La interpretación de Michael Bublé marcó un momento clave en la competencia. El participante mostró avances importantes, especialmente en la seguridad que había perdido en galas anteriores.

“Has empezado a recuperar la seguridad que habías perdido”, señaló el jurado, destacando también su intención de dar más peso vocal. Sin embargo, le advirtieron que al intentar reforzar la potencia, descuida el timbre que había logrado construir: “Tienes que compensar una cosa sin desarmar la otra”.

Uno de los puntos centrales fue la actitud. “Eres una persona muy dulce, pero esa energía hay que llevarla a la galantería que tiene Michael Bublé”, comentaron. Además, recalcaron que el artista “juega con el misterio, con la elegancia, con la seducción”, elementos que aún faltan consolidar sobre el escenario. El camino está claro: fortalecer la actitud, integrar misterio y sostener la técnica sin perder identidad. La competencia continúa y la transformación sigue en marcha.

