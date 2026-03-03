Yo Soy conciertos 2026: ¡Marco se adueña del escenario con cada detalle de Julio Iglesias!
El participante volvió al escenario y confirmó que domina cada gesto del artista español.
Marco regresó al escenario decidido a reafirmar su imitación de Julio Iglesias y lo consiguió con una presentación sólida y llena de matices.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue el gesto de colocarse los lentes. “El detalle de ponerte los lentes era tal cual, Julio Iglesias”, comentó Cachín, quien aseguró que ya no podía ni tomar apuntes porque solo veía al personaje.
Jely también destacó su evolución: “Este saborcito y esta cosa contenida que te pedí la vez pasada ha estado presente… cada vez le vas encontrando más matices y detalles”. Incluso confesó que esta vez solo pudo escribir una palabra: “Bien”.
Por su parte, Carlon fue enfático al señalar que Marco conoce cada movimiento del artista: “Sabes cómo pone el micro, cómo agradece a la gente… conoces absolutamente todos los detalles del personaje y la voz es igualita”. Con una interpretación segura y cada vez más precisa, Marco demuestra que su Julio Iglesias no es casualidad, sino resultado de estudio y dedicación.
