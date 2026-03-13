El imitador de Marciano Cantero sorprendió al jurado con una presentación que ha sido la más lograda de toda su participación en la temporada.

Durante el reto frente al espejo logró replicar con gran precisión varios detalles del artista. El timbre, la ligereza de la voz, los gestos y hasta los movimientos con la guitarra coincidieron casi exacta con la versión original del artista.

El jurado destacó que, a diferencia de otras galas, esta vez se le vio más confiado, relajado y enfocado en los elementos esenciales del personaje. Esa concentración permitió que la interpretación fluyera con naturalidad y sin excesos de energía.

Además, señalaron que hubo momentos vocales prácticamente idénticos a la referencia, algo que evidencia el trabajo que el participante ha venido realizando para acercarse cada vez más al estilo del cantante.

Como única sugerencia, recomendaron moderar ligeramente la intensidad en algunos momentos para mantener la naturalidad característica del artista.

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