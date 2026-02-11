La primera ronda de conciertos de la tercera temporada de Yo Soy comenzó y Marciano Cantero fue uno de los encargados de pisar el escenario en esta nueva etapa. Con “Igual que ayer”, el participante apostó por la emotividad y la conexión con el público.

Si bien destacó por su caracterización y presencia, el jurado coincidió en que los nervios jugaron en su contra. Jely señaló que, a diferencia del casting, perdió parte del carisma que lo hizo conectar desde el inicio. “No te apagues. Interioriza la letra y estudia más al personaje”, le recomendó. Cachín, por su parte, elogió su caracterización y recordó que “nada de lo que nosotros digamos va a influenciar lo que hagas en el escenario”, animándolo a encontrar su propio camino. Ricardo fue más técnico: notó una clara diferencia respecto a la audición inicial, le pidió ser más melódico y evitar el falsete en frases clave como “yo necesito tu amor”, recomendándole trabajar la voz mixta sin que se note el recurso.

