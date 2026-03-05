Marciano Cantero se enfrentó a una presentación llena de contrastes. Comenzó con una energía intensa que, según el jurado, terminó jugándole en contra en los primeros segundos.

“Esta vez has empezado como desordenado, no sé si por nervios o ansiedad”, comentaron tras la actuación. El intento por mantener el groove del bajo elevó demasiado la energía, lo que generó tensión en la voz y algunos problemas con la letra. “Hubo algunos errores y más tensión en los agudos”, señalaron. Sin embargo, el momento clave llegó en la segunda mitad de la canción. El participante logró recomponerse y terminar con mayor seguridad. “Al final agarraste al toro por las astas y terminaste bien”, destacó el jurado, resaltando su capacidad para controlar los nervios en pleno escenario.

Pese a los tropiezos iniciales, la presentación dejó claro que el carácter y el temple pueden marcar la diferencia en vivo. Y en esta ocasión, el imitador supo levantarse a tiempo para cerrar con fuerza.

