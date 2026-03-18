En la segunda noche de la semana final, Marciano Cantero fue el encargado de cerrar la gala con una presentación que dejó una fuerte impresión en el jurado.

Desde el inicio, demostró seguridad y dominio del escenario, logrando conectar con la canción y sostener la energía hasta el final. “Fue maravilloso y sólido, muy Cantero”, destacó Cachín, resaltando la fidelidad al personaje.

Por su parte, Jely valoró la interpretación emocional: “Viviste momento a momento la canción, la surfeaste como quisiste”, además de reconocer el respaldo que recibió en escena.

Finalmente, Deyvis cerró con un comentario contundente: “Fue un increíble cierre”, confirmando que la presentación cumplió con las expectativas de una noche decisiva.

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