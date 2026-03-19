El tercer día de la semana final arrancó con la presentación de Marciano Cantero, quien abrió la gala con una interpretación que evidenció su evolución en la competencia.

El jurado coincidió en que su crecimiento es evidente. “Cada presentación está más relajado y divertido”, comentó Jely, aunque advirtió que “a veces la energía se desborda y hay que contenerla un poco”. Por su parte, Cachín destacó la conexión del participante con el escenario: “Se nota que disfruta imitar, cantar y tocar, es una mezcla de sensaciones”.

Ricardo fue más técnico en su evaluación: “Tiene inflexiones idénticas al original y hace cosas muy buenas”, pero señaló un punto clave: “Por momentos descuida la afinación”. Además, advirtió el desgaste propio de la etapa: “Puede ser el cansancio de cantar a diario, pero no debe notarse en la afinación”.

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