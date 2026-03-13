La recta final ya comenzó y la tensión se sintió en cada anuncio del jurado. En una noche decisiva, dos participantes lograron asegurar su lugar en la semana final, mientras otros cuatro deberán enfrentar la temida noche de eliminación.

El primero en recibir la noticia fue el imitador de Liam Gallagher, quien logró clasificar directamente a la siguiente etapa. La emoción fue evidente en el escenario, ya que el participante se mostró visiblemente conmovido tras escuchar su nombre.

Más adelante, el público también celebró cuando se confirmó que el imitador de Marciano Cantero avanzará a la semana final. Con esta decisión, ambos se convierten en los primeros clasificados y su destino quedará ahora en manos del público en la etapa decisiva.

Sin embargo, la noche también dejó momentos difíciles para otros participantes. El imitador de Américo fue enviado a la zona de riesgo.

A él se sumó la imitadora de Paloma San Basilio, quien también deberá enfrentar la próxima noche de eliminación.

La lista de sentenciados continuó con el imitador de Julio Iglesias, y finalmente con el participante que interpreta a Eddie Vedder, completando así el grupo que luchará por seguir en competencia.

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