El imitador de Liam Gallagher se lució junto al refuerzo del imitador de Jim Morrison, logrando una presentación que fue calificada como impecable por el jurado.

Ambos artistas mantuvieron con claridad sus personajes, sin perder identidad, pero logrando una conexión efectiva a través de la canción. Esta combinación permitió construir una puesta en escena sólida, equilibrada y muy bien ejecutada.

El jurado destacó especialmente el nivel vocal del participante, señalando que, a pesar de buscar alguna desafinación, no encontraron errores durante la interpretación. Esto reafirma el alto nivel técnico alcanzado en esta etapa decisiva.

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