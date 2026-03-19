En el tercer día de la semana final Liam Gallagher volvió a destacar con una presentación basada en la precisión y el control escénico.

Jely no dudó en elogiarlo: “Te nombraría el rey de las sutilezas. Los detalles que integras siempre parten de impulsos distintos, pero mantienen la esencia del personaje”.

Por su parte, Cachín resumió la noche con claridad: “Este es el claro ejemplo de que menos es más”, y aprovechó para agradecer también el trabajo del imitador de Noel Gallagher, destacando la química en escena.

Ricardo fue directo al análisis: “Los imitadores están trabajando, esto es un trabajo. Entendiste la tarea, trajiste la actuación para integrarla a lo vocal y fue impecable”. Incluso añadió: “Te creo que eres Liam Gallagher”.

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