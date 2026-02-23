El imitador de Liam Gallagher ofreció una presentación sólida, marcada por un tono más oscuro. El cambio fue evidente no solo en la voz, sino también en la corporalidad, aspectos que el jurado venía señalando como claves para fortalecer el personaje.

Se valoró especialmente la incorporación de detalles sutiles, recursos que le habían solicitado en galas anteriores y que ahora comienzan a notarse con mayor naturalidad. Incluso le sugirieron potenciar aún más esos matices para profundizar la construcción artística.

No obstante, hubo observaciones técnicas importantes. Al extender las frases finales, se quedó sin aire en algunos momentos, por lo que deberá trabajar su capacidad respiratoria. El jurado recomendó entrenamiento físico y un estudio más detallado de las letras: analizar qué significan y qué emociones despiertan en el artista para que la interpretación no se sienta actuada, sino verdaderamente internalizada.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!