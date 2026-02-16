El imitador de Liam Gallagher, voz emblemática de Oasis, ofreció una presentación que el jurado describió como de “todo o nada”. Y cumplió.

Desde el primer minuto dejó claro que venía a entregarlo todo: actitud desafiante, seguridad absoluta y una conexión directa con el público. No solo mantuvo la clásica postura estática y el manejo del micrófono tan característico de Gallagher, sino que incorporó movimientos, gestos y sonidos adicionales propios de sus presentaciones en vivo.

El crecimiento respecto a sus audiciones fue calificado como “increíble”. Su tono, afinación y matices fueron destacados por su gran similitud tanto con la versión de estudio como con las performances en directo. “Suena al disco y suena al vivo”, remarcaron.

Como sugerencia, el jurado le pidió dar un poco más de intención emocional a ciertos recursos vocales y gestuales: se nota el estudio y el análisis del personaje, pero aún puede soltarlos más desde lo instintivo y menos desde lo mental.

El veredicto fue contundente: nivel extraordinario, evolución evidente y una imitación que complica a cualquiera en la competencia.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!