El imitador de Liam Gallagher protagonizó uno de los momentos más destacados de la noche durante el reto del espejo.

Su presentación fue tan precisa que el jurado la calificó como la mejor del reto en la gala. Señalaron que logró replicar con gran fidelidad los movimientos, la actitud y la presencia escénica del icónico vocalista de Oasis.

Uno de los aspectos más valorados fue el trabajo detrás de la interpretación. Según el jurado, más allá del talento natural del participante, esta presentación evidenció un nivel de preparación y estudio que permitió que cada gesto y cada desplazamiento coincidieran con la referencia original.

Incluso después de que terminara la música, el imitador continuó replicando las acciones del video, manteniendo la secuencia del personaje en escena, lo que terminó de consolidar una imitación muy detallada.

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