La imitadora de Laura Pausini se enfrentó a una de las baladas más intensas del repertorio romántico de la cantante. Desde el inicio, la carga emocional fue evidente, pero el jurado percibió que esa misma emoción terminó convirtiéndose en tensión.

Se destacó el progreso respecto a sus audiciones: hubo una mejora notable en el acento y mayor control en los tonos medios, donde logró momentos bastante cercanos al color vocal de la artista italiana. Sin embargo, el timbre no se mantuvo uniforme, especialmente en los graves, donde apareció inestabilidad y finales temblorosos producto del nerviosismo.

En el plano interpretativo, el principal reto señalado fue lo actoral. El jurado indicó que, aunque la canción transmite dolor y nostalgia, la interpretación se sostuvo casi en un solo gesto de tristeza, sin matices ni evolución emocional. Se pidió entender mejor las motivaciones del personaje y cantar desde una intención más clara, no desde la preocupación o el miedo escénico.

También hubo observaciones técnicas: abrir más el tracto vocal para ganar expansión y revisar la postura corporal. La posición estática y las piernas demasiado abiertas podrían estar limitando la proyección y la libertad interpretativa.

El mensaje final fue de impulso: tiene talento y ha crecido, pero necesita confiar más en sí misma. En la etapa de conciertos, la seguridad emocional es tan importante como la afinación.

