Eddie Vedder abrió el segundo día de la semana final con una interpretación de “Black” que evidenció su evolución en el escenario. Acompañado por su banda Red Mosquito, mostró mayor seguridad y conexión emocional con la canción.

Jely destacó este crecimiento: “Se siente que estás más confiado, ahora supiste darle luz a la canción y nos llevaste de la mano con la historia”. Además, resaltó que inició más calmado y menos tenso, logrando una interpretación más sólida.

Cachín recordó sus inicios y valoró el cambio: “El primer día estabas lleno de inseguridades, hoy podemos ver tu sensibilidad”, añadiendo que su humildad podría seguir conquistando al público.

Por su parte, Deyvis fue directo: “Fue una participación sólida, bien estudiada, con cambios de notas que calzaron perfectamente”.

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