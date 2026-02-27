La gala subió de nivel y también la tensión. En una noche donde, según el jurado, “a partir de ahora estamos premiando a los cuatro mejores”, tres participantes terminaron en la temida noche de eliminación.

El primero en ser anunciado fue Miguel Bosé, convirtiéndose en el primer sentenciado. Luego, tras un momento de expectativa, Paloma San Basilio fue salvada y “se une a Frank Sinatra y se salva de esa temible noche de eliminación”.

Más adelante, el segundo nombre en caer fue Andy Montañez. La tensión continuó hasta que Américo fue confirmado como uno de los que sigue en carrera. Finalmente, Willy Chirino también avanzó, dejando como tercer sentenciado a Steven Tyler.

“Así va a ser de aquí a la final. Un drama”, advirtió el jurado. La competencia entra en su fase más decisiva y cualquier error puede costar el sueño.

