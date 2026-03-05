Ivy Queen protagonizó uno de los momentos más impactantes de la noche con una presentación cargada de energía, fuerza escénica y emoción.

Desde que empezó el número, el escenario se transformó en una verdadera fiesta. Con una mezcla de canciones y una actitud arrolladora, la participante logró conectar de inmediato con el público y el jurado.

“Rompiste ese escenario, lo destrozaste. Ha sido una de las mejores presentaciones de esta temporada”, comentaron tras el show. El impacto fue tal que uno de los jurados confesó que ni siquiera tomó apuntes: “No apunté nada, te pido disculpas, pero es que fue alucinante”.

Además del ritmo, también hubo emoción. Durante la presentación se sintió el homenaje a Celia Cruz, una figura clave que inspiró a la propia Ivy Queen. “Este género mueve a la fiesta, pero hoy también me conmoví muchísimo. He visto un crecimiento enorme en ti”, destacaron. El cierre fue contundente: para el jurado, la participante ya no parece solo una imitadora, sino “una artista invitada” dentro del escenario.

