Eddie Vedder volvió al escenario con una interpretación intensa que dejó comentarios positivos por parte del jurado. Su actuación destacó por la sensibilidad y la conexión emocional con el personaje.

Jely fue una de las primeras en reaccionar y resaltó el crecimiento que ha mostrado durante la competencia. “Me encantan tus presentaciones porque les impregnas una sensibilidad muy bonita, tuya y del personaje. Estás trabajando con tu voz limpia y se nota un gran crecimiento”, señaló. Sin embargo, también le sugirió profundizar más en la interpretación: “Esta canción el original se la canta a su padre y hace gestos muy particulares que apelan a su sensibilidad. Si vuelves a cantarla, podrías implementarlo”.

Cachín coincidió en el impacto emocional de la presentación y destacó la dificultad del tema. “Debe haber sido muy duro para el original cantar esta canción, pero lograste transmitir lo que sentía. Además, tienes mucha sensualidad y no debes escapar de eso”.

Ricardo, por su parte, valoró la entrega del participante, aunque hizo una observación técnica. “Tu entrega es una característica tuya. Noto que estás tratando de controlar el raspado de la voz para parecerte al original y a veces, al hacerlo, se te va un poco la afinación”. También recordó un elemento clave del personaje: “Los rockeros son íconos de la sensualidad”.

