Rubén Blades logró asegurar su pase a la gran semana final con una presentación que destacó por su narrativa y precisión.

Lucho resaltó uno de los aspectos más complejos del personaje: “Para interpretar a Rubén Blades hay que ser un contador de historias perfecto. El fraseo es muy importante, y tú lo logras contando bien la historia”. Además, destacó que, aunque los graves son difíciles, la interpretación estuvo “muy bien narrada”.

Jely coincidió con esa visión: “Eres un narrador de cuentos, haces la historia tuya y le das profundidad”.

Por su parte, Cachín fue contundente con su evaluación: “Esta ha sido tu mejor presentación, te daría 10 puntos. Lo hiciste exactamente igual, de inicio a fin, todo perfecto”. La combinación de técnica, interpretación y conexión emocional convirtió esta actuación en una de las más sólidas de la gala, consolidándolo como un fuerte candidato rumbo a la final.

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