La presentación de Michael Bublé con “Crazy little thing called love” esta vez no dejó del todo satisfecho al jurado.

Cachín fue directo: “Todos conocemos tu calidad como intérprete, pero siento que esta canción no te acomodó”. Aunque destacó el cierre junto a Franco, señaló que deben buscar mejor repertorio y ser estratégicos.

Jely valoró su crecimiento actoral, pero pidió mayor dominio corporal: “Juega al divo. Abre el pecho, controla la postura y créete guapo”. Además, insistió en que debe ser más juguetón, más expansivo y trabajar físicamente esa presencia seductora que caracteriza al artista.

Ricardo coincidió en que la elección musical no fue la mejor: “Sentí la presentación desordenada. No hubo precisión en la letra ni en el inglés”. También advirtió ansiedad en el tempo: “Te adelantas y eso le quita peso y sensualidad al personaje”.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!