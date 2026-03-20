Frank Sinatra volvió a destacar con una presentación que confirmó su evolución en la competencia.

Desde el inicio, el jurado notó el cambio. “Se ha comenzado a comunicar con el cuerpo, la mirada y la postura”, señaló Jely, resaltando su mayor conexión con el personaje. Cachín coincidió: “Ahora veo a Frank en todo momento, estás logrando una imitación perfecta”, destacando su capacidad para interiorizar la interpretación.

Ricardo fue más allá al recordar su proceso: “Hace seis semanas esto no se le hubiera ocurrido”, y añadió que ahora “lo hace todo con confianza y soltura, igual a como era Frank en vivo”. Además, celebró que finalmente apareciera el lado más característico del artista: “por fin tuvo ese toque pícaro, bribón y gangster”.

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