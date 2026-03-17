El imitador de Julio Iglesias se presentó acompañado por el imitador de Sandro, logrando una dupla que destacó por su elegancia y complicidad escénica.

El jurado resaltó el manejo vocal del participante, especialmente en los graves, así como la suavidad de sus agudos, evidenciando una técnica bien desarrollada. Esta solidez permitió sostener una interpretación equilibrada y convincente.

Además, la química entre ambos artistas fue uno de los puntos más celebrados. Con carisma y coqueteo en escena, lograron un complemento atractivo que aportó dinamismo a la presentación.

Como observación, el jurado señaló la necesidad de mejorar la dicción en los momentos hablados, para reforzar aún más la claridad del personaje.

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