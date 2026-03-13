El imitador de Julio Iglesias protagonizó uno de los momentos más destacados de la gala.

Desde los primeros versos, el jurado resaltó el gran parecido en el timbre de voz, especialmente en las transiciones vocales que caracterizan al reconocido intérprete. Este nivel de precisión hizo que, por momentos, resultara difícil distinguir entre la voz del participante y la del artista original.

Además del aspecto vocal, también se valoró el trabajo de observación en los detalles escénicos. Los movimientos de las manos, la forma de cerrar los ojos y la dirección de la mirada fueron cuidadosamente replicados, lo que reforzó la sensación de estar frente a una imitación muy fiel.

Como sugerencia para seguir perfeccionando el personaje, el jurado recomendó trabajar en lograr una actuación más natural en ciertos momentos, ya que en algunos pasajes la interpretación puede percibirse ligeramente actuada.

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