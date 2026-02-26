El imitador de Julio Iglesias encendió el escenario con una presentación que combinó elegancia, picardía y dominio absoluto del personaje.

El jurado coincidió en que la gala se acerca peligrosamente a un nivel de final anticipada. “Hay varios caballos ganadores”, señalaron, destacando que el público tendrá una decisión difícil cuando llegue el momento definitivo.

Uno de los puntos más celebrados fue la sensualidad inicial que le habían pedido en galas anteriores. Esta vez, el intérprete la ejecutó con potencia y control, mostrando una faceta más intensa del artista español. Si bien recibió la sugerencia de profundizar aún más ese “sabor interno” característico del cantante, el balance fue ampliamente positivo.

Además, el participante no se limitó al canto. Construyó un espectáculo integral: dejó el micrófono para coquetear con el público, lanzó el saco con soltura, interactuó con las coristas y sostuvo una actitud convincente de principio a fin. Detalles que, según el jurado, demuestran que entendió perfectamente la etapa de la competencia: no dormirse en los laureles y sorprender cada noche con matices nuevos.

“Eres un capo”, fue uno de los elogios más contundentes de la mesa, celebrando su crecimiento constante y su capacidad de hacer del personaje algo redondo, lejos de interpretaciones planas.