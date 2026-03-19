Julio Iglesias volvió a destacar con una presentación elegante y bien construida, reafirmando su constancia en la competencia.

Cachín resaltó el conjunto del show: “Fue lindo tu canto, las bailarinas y cómo vas con todo. Quiero verte en grandes batallas”. Por su parte, Jely destacó la evolución del personaje: “Integraste mucho más la postura y la elegancia”.

El comentario más contundente llegó de Ricardo, quien no dudó en calificarla como “una extraordinaria presentación”. Además, agregó: “Lo que haces está lleno de detalles, haces lo que quieres con el fraseo y tienes muy buena dicción”, y fue más allá al afirmar que, si existiera un reconocimiento especial, “el premio al más consistente de la competencia sería para ti”.

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