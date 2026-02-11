La primera ronda de conciertos continuó con la presentación de Julio Iglesias, quien interpretó “Tropecé de nuevo con la misma piedra” y se llevó uno de los comentarios más positivos de la noche.

Cachín no dudó en afirmar que fue “la mejor presentación de la noche”, destacando la tranquilidad con la que cantó e interpretó el tema. Ricardo coincidió y señaló que “comenzó con el pie derecho la temporada”, resaltando que el acento español estuvo “en el punto exacto” y que el característico arrastre de la “m” fue ejecutado con precisión.

Jely, por su parte, valoró que fue “un muy buen cierre”, pero le sugirió trabajar más la conexión visual. Durante la presentación le cantó a la bailarina Gabriela, pero cuando ella lo miró, él volteó la mirada. “Debe sostenerla, su coquetería no puede ser tímida”, comentó, además de recomendarle mayor tonicidad corporal.

El jurado coincidió en que tiene actitud de galán y logra transmitir, incluso recordando que Julio Iglesias muchas veces canta con los ojos cerrados pero conecta. El reto ahora será mantener ese nivel durante toda la temporada.

