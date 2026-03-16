Julio Iglesias fue el encargado de cerrar la noche de eliminación rumbo a la semana final, dejando una presentación sólida y llena de matices.

Cachín no ocultó su admiración: “Puedes hacer lo que quieras con esa garganta maravillosa. Siempre sacas cosas nuevas de Julio Iglesias”. Por su parte, Jely destacó un punto clave en su evolución: “La sensualidad tiene que partir de ti, y hoy lo sentí confiado y seductor en la medida justa”.

Lucho resaltó la dificultad del reto: “Es complicado imitar a Julio Iglesias en una canción más festiva, pero hoy la combinación fue perfecta”. Sin embargo, también hizo una observación técnica: “Esa voz tiene un arrullo muy particular y, aunque lo manejas bien, a veces se te va un poco”.

La presentación confirmó el crecimiento del participante en una noche decisiva, donde la seguridad, la interpretación y la conexión con el personaje marcaron la diferencia.

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