La noche cerró con Julio Iglesias, quien apostó por una interpretación contenida, casi inmóvil, confiando en la fuerza de la canción y en la intención dramática. El jurado valoró el riesgo: “Sostuviste toda la canción parado en el mismo lugar, creyendo en lo que estabas haciendo”, comentaron. Sin embargo, también pidieron mayor profundidad: “Quiero verte más vulnerable, que la historia no termine igual a como empezó”.

Además, señalaron detalles clave en la construcción del personaje: el uso de la mirada, los momentos para cerrar los ojos y la elegancia corporal. “Julio no es solo la voz, es el romanticismo y la galantería que transmite”, remarcaron. En lo vocal, destacaron ciertos finales de frase con vibrato similar al original, aunque advirtieron que en otros momentos “hay un temblor que parece falta de control”. También recomendaron cuidar la postura para mantener presencia escénica.

El reto ahora es claro: pulir la interpretación y convertir cada presentación en una historia con inicio, desarrollo y resolución.

