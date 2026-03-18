Julio Iglesias fue el segundo en presentarse, consolidando una actuación marcada por la seguridad y el control escénico.

Desde el inicio, el jurado destacó su evolución. Deyvis fue directo: “Fue extremadamente impecable, se nota la seguridad y el trabajo”. Por su parte, Jely resaltó el cambio respecto a galas anteriores: “Tus desplazamientos estuvieron más seguros, más cancheros y libres. Lo haces suave, sin esfuerzo, y eso es un placer”.

Cachín también valoró la esencia del personaje: “Julio Iglesias se caracteriza por no hacer mucho, pero tener mucha seguridad, y eso lo lograste”. Además, reconoció el momento que atraviesa: “Estás en un momento muy bueno de tu vida profesional”.

La presentación confirmó su crecimiento en la competencia, mostrando una interpretación cada vez más sólida y confiada.

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