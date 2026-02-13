Los imitadores de Jowell & Randy llegaron con actitud y ritmo, pero la presentación dejó más dudas que certezas. Aunque arrancaron con fuerza, el show fue calificado como tibio y desordenado, perdiendo energía a medida que avanzaba la canción.

Uno de los principales problemas señalados fue el balance vocal. El jurado indicó que Randy debía atacar más el micrófono, ya que su voz se escuchó muy por debajo de la de su compañero, dificultando una evaluación justa del dúo. También se recomendó reducir la nasalidad, especialmente en las partes donde ambas voces se unían y el resultado sonaba estridente.

La crítica más dura fue directa: hubo desafinación errática, con frases que no lograron sostenerse correctamente en tono. Se observó falta de fuerza en los finales y un desempeño vocal desordenado que necesita urgente entrenamiento auditivo y mayor control técnico.

En contraste, el imitador de Jowell destacó por sus rapeos precisos, mejor proyección y un timbre más cercano al original. El jurado reconoció en él mayor solidez y claridad interpretativa, marcando una diferencia evidente en el escenario.

