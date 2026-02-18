La gala dejó emociones al límite. El primero en no ser sentenciado fue el imitador de Gustavo Cerati, quien avanzó con un “sí” contundente. Minutos después, también fue ratificado el pase del representante de Eddie Vedder, consolidando su gran momento en la competencia.

En contraste, los imitadores de Jowell & Randy no corrieron con la misma suerte y fueron enviados a la temida noche de eliminación.

Otra que celebró fue la imitadora de Paloma San Basilio, quien brilló y aseguró su lugar en la siguiente ronda. En cambio, la representante de Gloria Estefan quedó sentenciada y deberá defender su permanencia.

Luego llegó el turno de la decisión clave: Andy Montañez también se salva. El imitador del salsero avanzó directamente, dejando alivio en el escenario.

El último suspenso enfrentó a Amistades Peligrosas y al imitador de Michael Bublé. Finalmente, se anunció que Michael Bublé se salva, enviando al dúo a la noche de eliminación.

