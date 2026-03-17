La imitadora de Ivy Queen se unió al refuerzo de la imitadora de Celia Cruz para ofrecer una de las presentaciones más explosivas de la semana final de Yo Soy.

El jurado destacó el nivel de energía desplegado en el escenario, calificando el número como una performance “con mucho fuego” y celebrando la intensidad con la que ambas artistas defendieron sus personajes.

Uno de los aspectos más llamativos fue el compromiso escénico, ya que incluso durante las devoluciones del jurado, ambas continuaron interpretando a sus personajes, manteniendo la actitud y presencia en todo momento.

La conexión entre ambas permitió construir una presentación potente, dinámica y llena de fuerza, consolidándose como una de las más impactantes de la noche.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!