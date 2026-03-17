El programa de hoy dejó una decisión clave: solo siete imitadores continúan en competencia tras una noche cargada de emoción y alto nivel artístico.

Quien se despidió de la competencia fue la imitadora de Ivy Queen, luego de una presentación intensa que no logró asegurar su permanencia.

En contraste, lograron avanzar a la siguiente etapa los imitadores de Liam Gallagher, Frank Sinatra, Julio Iglesias, Gustavo Cerati, Steven Tyler, Marciano Cantero y Eddie Vedder, quienes continúan firmes en la recta final.

Con este resultado, la competencia se vuelve cada vez más exigente, donde cada presentación será determinante para llegar a la gran final.

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