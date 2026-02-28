Yo Soy conciertos 2026: ¡Ivy Queen llega colgada del techo y termina arrollando en el escenario!
Comenzó suspendida en el aire y terminó dominando el escenario con una seguridad que sorprendió a todos.
Ivy Queen elevó la exigencia del programa con una puesta en escena que inició literalmente por todo lo alto. Suspendida sobre el escenario, demostró control y temple desde el primer segundo.
Mientras descendía, el equipo de baile retiró el arnés en plena interpretación. Lejos de desconcentrarse, continuó cantando con firmeza. “Has empezado, ha estado limpiecita la caída… y con una tranquilidad has hecho piecito, piecito y caminata de caballota como si nada”, destacaron desde el jurado.
Jely subrayó el dominio escénico: “Cómo manejaste estando colgada, sin desafinar, sin sentirte nerviosa… eso habla mucho de tu temple”. Aunque señalaron que “por momentos se te va el aire”, reconocieron la dificultad del reto físico.
Ricardo fue contundente: “Yo que me tiro en paracaídas, no me mandaría hacer una cosa como esta… pero te apropias de tal forma del personaje que sales a arrollar”. Incluso Cachín lanzó entre risas que “se acaba de tumbar a alguno bueno de los otros concursantes”.
Una presentación arriesgada, intensa y llena de actitud que dejó claro que la caballota llegó para competir fuerte.
