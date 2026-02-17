La etapa de conciertos sube la temperatura y esta vez fue turno de Ivy Queen, quien salió decidida a dominar el escenario con actitud, ritmo y presencia. Desde los primeros segundos dejó claro que su energía sería protagonista, combinando una caminata firme con guapeos que no pasaron desapercibidos.

“Muy sexy, mucho fuego, mucha buena presentación”, destacó el jurado tras el show. Además, resaltaron su inteligencia escénica: “Al hacer menos, has hecho mucho más”, señalaron al valorar cómo redujo movimientos para ganar contundencia.

Si bien reconocieron su avance, también le dieron una recomendación clave: “Lo único que hay que hacer es aplanar un poquito para que no aflore la cumbia ni la salsa”. El consejo fue claro: enfocarse en el rapeo, donde realmente brilla.

