Ivy Queen abrió la jornada de eliminación con una presentación cargada de energía al ritmo de “Next”. Desde el inicio, dejó atrás los nervios para convertirlos en potencia escénica.

Jely destacó su evolución: “Eres el ejemplo de transformar los nervios y la timidez en adrenalina pura”, y valoró la identidad propia que suma a cada interpretación. Además, resaltó su precisión: “Muy bien la respiración y los movimientos, tienes gran conexión con el público”.

Por su parte, Lucho subrayó la potencia vocal: “El final fue súper enérgico. La voz de Ivy Queen es más grave y tú la tienes exactamente igual”. Sin embargo, señaló que aún debe consolidar su seguridad en escena.

Finalmente, Cachín reconoció su impacto: “Fuiste muy enérgica, me gusta tenerte en el escenario. Veo en ti el poder de la transformación”.

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