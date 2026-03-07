La imitadora de Ivy Queen encendió el escenario con una presentación cargada de actitud, energía y seguridad, consolidando su crecimiento dentro de la competencia.

El jurado destacó especialmente el manejo corporal y el control del baile, elementos clave para interpretar a la artista. Su presencia escénica, el uso de la mirada y la conexión con el público lograron construir un número sólido y convincente.

Uno de los puntos más valorados fue su capacidad para sostener la intensidad de la canción. A pesar de que el tema tiene poca variación melódica y repite frases durante gran parte del final, la participante logró mantener el interés gracias a su actitud, presencia y recursos actorales.

También se resaltó la potencia con la que terminó la presentación, elevando la energía hasta el último momento. El jurado señaló que la confianza fue clave: a medida que avanzaba la canción, su interpretación se volvió más segura y poderosa.

Como observación técnica, le recomendaron seguir trabajando el control del aire para evitar que algunas palabras queden abiertas al final de las frases, especialmente al inicio de la interpretación. Sin embargo, coincidieron en que tiene todas las herramientas para seguir creciendo en el personaje.