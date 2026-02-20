La gala de eliminación puso a prueba a Isabel Pantoja, quien interpretó “Marinero de luces” con una carga emocional evidente. Desde el inicio, logró conectar con la historia: “A través de tu mirada y tus ojos he sentido la historia que estabas contando”, destacó uno de los jueces, resaltando además los detalles actorales incorporados en escena.

El jurado valoró que mantuviera el dramatismo y la intención del personaje: “Has incorporado detalles actorales que te habíamos pedido”. Sin embargo, no todo fue positivo. También señalaron problemas técnicos como afinación irregular y fallas en la respiración: “Cuidado con la toma de aire para no cortar las palabras”.

Uno de los comentarios más duros apuntó al acento y la interpretación emocional: “Hemos tenido problemas de afinación… el acento español me ha parecido completamente irregular”. Además, recordaron que la canción tiene un peso especial por su historia y que aún faltan herramientas para sostener esa profundidad.

Una presentación que dejó sensaciones encontradas en una noche donde cada detalle cuenta.

