Isabel Pantoja comenzó la noche de eliminación interpretando una de las canciones más intensas de su repertorio. Durante la presentación hubo momentos de crecimiento, especialmente en la segunda mitad del tema. Sin embargo, las observaciones no tardaron en llegar. “Al comienzo no estuviste tan emotiva como deberías estar”, comentaron, destacando que la interpretación necesitaba mayor orden en su desarrollo.

El aspecto actoral fue uno de los puntos centrales. “Tu reto principal está en lo actoral”, comentó Jely, explicando que en la artista original existe una contradicción poderosa: intenta contener el dolor, pero el desgarro termina quebrando la voz. Ese matiz, según el jurado, aún debe trabajarse con mayor detalle.

La crítica más directa llegó al final: “He sentido que ha sido una interpretación fría”. Aunque reconocieron que “canta bonito”, insistieron en que a estas alturas de la competencia ya no basta con afinar correctamente. “Ahora hay que emocionar”, fue el mensaje final.

El desafío está planteado: transformar la técnica en verdad escénica y convertir cada frase en una herida abierta capaz de conmover.

