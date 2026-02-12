La imitadora de Isabel Pantoja hizo una presentación correcta y bien encaminada desde el inicio. El arranque sorprendió positivamente al jurado, que no esperaba una entrada tan firme y afinada.

El timbre fue uno de los puntos más destacados: logró sostener una identidad vocal cercana a la artista original, manteniendo seguridad en la línea melódica. Sin embargo, a medida que avanzaba la interpretación, comenzó a sentirse una ausencia importante: la fuerza dramática.

El jurado señaló que la potencia emocional, tan característica de Isabel Pantoja, no apareció en los momentos clave. Se esperaba una explosión final que nunca llegó. Ni en los últimos segundos se sintió ese quiebre intenso que suele marcar sus interpretaciones.

El mensaje fue claro: la base está, el timbre funciona, pero falta actuación, intensidad y una entrega que embargue por completo. En la etapa de conciertos, la corrección no es suficiente; se necesita impacto.

