La imitadora de Ivy Queen ofreció una de sus presentaciones más sólidas y encendidas en la competencia. Desde que pisó el escenario dejó claro que no hay espacio para la timidez: se empoderó, marcó cada paso con seguridad y desató una energía que retumbó tanto en el jurado como en el público.

Uno de los aspectos más destacados fue la diferenciación vocal. Supo separar con precisión la voz hablada, más aguda, de la voz cantada, más grave, además de incorporar matices de bachata, reguetón y rapeo sin perder coherencia. Cada estilo estuvo bien delimitado, mostrando control y conocimiento del universo musical de la artista.

El jurado resaltó también que ha ido puliendo detalles que antes no correspondían al personaje. Eliminó suavidades y ondulaciones innecesarias para apropiarse de un estilo más seco, directo y contundente, característico de la “Caballota”. Incluso los movimientos de manos y dedos fueron ejecutados con esa firmeza contenida que define a Ivy Queen.

La presentación fue creciendo en intensidad. Cuando se acercó al jurado y sostuvo la mirada, algo se encendió: los movimientos se volvieron más cortos, más precisos y más fieles al personaje. No bailó desde su propio estilo, sino desde el de la cantante.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!