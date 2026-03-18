Yo Soy conciertos 2026: ¡Gustavo Cerati consolidó su mejor versión en la semana final!
El jurado destacó su evolución y dominio total del personaje.
En el segundo día de la semana final, el cuarto en presentarse fue Gustavo Cerati, quien reafirmó su evolución en el escenario.
Desde el inicio de la temporada, su parecido vocal sorprendió al jurado. “La primera vez no sabíamos qué hacer con ese parecido”, recordó Cachín, destacando que, con el paso de los programas, “ya es un Cerati completo”. También resaltó su trabajo de observación: “Ha estudiado a su personaje, lo siente en cada gesto y matiz”.
Por su parte, Deyvis no solo valoró su desempeño, sino también su impacto personal: “Es increíble ver lo feliz y orgullosa que está tu mamá”.
Finalmente, Jely subrayó el gran salto interpretativo: “Tu imitación siempre ha estado muy bien, pero ahora agregaste ese lado arrogante del personaje”, reconociendo que, pese a su personalidad humilde, logró construir una versión más sólida. “Estás haciendo un trabajo fabuloso”, concluyó.
