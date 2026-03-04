El imitador de Gustavo Cerati, con una interpretación cargada de sensibilidad y precisión, ofreció una presentación que fue ampliamente celebrada por el jurado.

Se destacó, como siempre, su calidad vocal y un acento casi idéntico al del artista. La interpretación fluye con naturalidad y mantiene una línea sólida que lo ha caracterizado desde su ingreso a la competencia.

Pero esta vez hubo un elemento adicional que elevó la propuesta: la ejecución de la guitarra. Recordaron que Cerati no solo era compositor e intérprete, sino también un gran ejecutor del instrumento, y el participante logró trasladar esa dimensión al escenario con solvencia y credibilidad.

En cuanto a observaciones técnicas, señalaron que en la primera estrofa los graves podrían tener mayor contundencia, ya que el registro bajo de Cerati suele sentirse más firme. También se mencionó que algunos finales de frase se ensuciaron ligeramente, detalles que pueden pulirse para alcanzar mayor precisión.

